Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение психологии потребителей

Нобелевскую премию по экономике в 2017 году присудили американскому экономисту Ричарду Талеру "за его вклад в поведенческую экономику". Об этом сообщается на странице премии в Twitter.

Читайте такжеНобелевскую премию мира получила Международная кампания за ликвидацию ядерного вооружения"Ричард Талер включил психологически реалистичные предположения в анализ экономических решений. Изучая последствия ограниченной рациональности, социальных предпочтений и отсутствия самоконтроля, он показал, как эти человеческие черты систематически влияют на индивидуальные решения, а также на результаты рынка", - говорится в сообщении.

Талер разработал теорию интеллектуального расчета, разъясняя, как люди упрощают принятие финансовых решений, создавая отдельные оценки, сосредотачиваясь на узком воздействии каждого отдельного решения, а не на его общем эффекте.

Талер был одним из основателей области поведенческих финансов, которая изучает, как когнитивные ограничения влияют на финансовые рынки.