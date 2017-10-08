В Барселоне десятки тысяч противников отделения Каталонии провели митинг

Десятки тысяч человек собрались в центре Барселоны выразить протест против планов лидеров Каталонии объявить о независимости после непризнанного референдума, на котором 90 процентов проголосовавших высказались за отделение от Испании, сообщает Русская служба Би-би-си.

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Накануне в субботу митинги в поддержку единства Испании прошли в столице и других крупных городах.

Организаторы в Барселоне называют воскресную акцию митингом "молчаливого большинства", выступающего против референдума.

Противники отделения Каталонии рассказали, что утром местные телеканалы вместо митинга показывали монастырь Монсеррат.

90 процентов от 2,3 млн каталонцев, пришедших на непризнанный и запрещенный Мадридом референдум 1 октября, проголосовали за отделение от Испании. Явка при этом составила 43%.