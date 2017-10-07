В Испании прошли массовые демонстрации за единство страны

Перспектива отделения Каталонии от Испании привела к многочисленным акциям по всей стране. Сторонники диалога между Мадридом и Барселоной 7 октября собрались на центральных площадях и улицах ряда испанских городов, сообщает ZN.ua.

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"Ранее был инициирован гражданский проект под названием "Parlem? Hablemos?" (в переводе с каталонского и кастильского - "Поговорим?"). Собравшиеся в субботу скандировали, обращаясь к премьер-министру Испании Мариано Рахою и главе региональной администрации Каталонии Карлесу Пучдемону: "Говорите (друг с другом) или уходите", - говорится в сообщении.

В одной из подобных мероприятий, намеченных на 8 октября, намерен принять участие перуанский писатель Марио Варгас Льоса, лауреат Нобелевской премии по литературе. Ранее Льоса, обладающий испанским подданством, назвал стремление Каталонии объявить независимость "болезнью" и предупредил, что нынешние события могут привести к "новой Боснии".

Как сообщал УНИАН, после массовых протестов в Каталонии и референдума о независимости автономии от Мадрида король Испании Филипп VI 3 октября выступил с обращением к нации, впервые высказав свою точку зрения по этому вопросу.

В телеобращении он указал на необходимость защищать установленный конституцией порядок.

Сейчас Испания находится в "крайне тяжелой ситуации", отметил он, назвав каталонский референдум противозаконным и недемократическим.

По словам Филиппа VI, он твердо привержен конституционному порядку и единству Испании. Вместе с тем король выразил уверенность, что Испания сумеет преодолеть "тяжелые времена".