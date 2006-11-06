В Черкассах эвакуировали детский садик

В Черкассах из-за загрязнения детсада “Ялинка” парами ксилола эвакуировано 60 воспитанников.

Как заявил УНИАН помощник начальника ГУ МЧС в Черкасской области Константин ПРОЦЕНКО, резкий запах этого химического вещества персонал детсада почувствовал на первом этаже помещения, после чего детей сразу вывели на улицу, а о происшествии сообщили спасателям.

Сначала предполагали, что причиной неприятного запаха является утечка бытового газа, однако эту версию не подтвердила аварийная бригада ОАО «Черкассыгаз», которая оперативно обследовала помещение детсада.

На месте происшествия спасатели отобрали пробы воздуха для определения химического вещества-загрязнителя, а также его концентрации. Как выяснилось впоследствии, причиной загрязнения стал ксилол. Согласно лабораторным данным, концентрация этого химического вещества в помещении детсада превышала допустимую норму в 2,6 раза.

“Наибольшая концентрация этого вещества была выявлена в прачечной, что дало основания считать, что летучее химическое вещество попало в здание дошкольного заведения через канализацию, - сказал К.ПРОЦЕНКО. - По одной из версий, которая сейчас проверяется, кто-то неподалеку от детского учреждения несанкционированно слил в канализационную систему растворитель, в состав которого и входит ксилол”.

Через несколько часов, после проветривания и контрольных заборов проб воздуха, опергруппа ГУ МЧС в Черкасской области разрешила обслуживающему персоналу вернуть детей в помещение.