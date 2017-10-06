"Не злит Трампа плохими новостями": СМИ узнали, кто может заменить Тиллерсона на посту госсекретаря
Его не разозлить, не выглядит хвастуном, к тому же он сможет внушить доверие иностранным лидерам - те знают, что Помпео вхож во внутренний круг Трампа.
Новым госсекретарем США вместо Рекса Тиллерсона может стать нынешний глава ЦРУ Майк Помпео. Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, такую идею прорабатывают помощники и приближенные президента США Дональда Трампа.
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«Трамп хорошо себя чувствует в окружении Помпео и спрашивает его совета по разным вопросам, от иммиграции до расклада сил в Конгрессе», - отмечают авторы заметки. По их данным, глава ЦРУ без проблем передает президенту плохие новости и умудряется его не разозлить, не выглядит хвастуном, к тому же он сможет внушить доверие иностранным лидерам - те знают, что Помпео вхож во внутренний круг Трампа.
Слухи об отставке Тиллерсона ходят давно: по данным инсайдеров,Трамп недоволен не только работой госсекретаря, но и его личными качествами. Телеканал NBC News в среду, 4 октября, сообщил, что Тиллерсон после совещания 20 июля в кругу приближенных к президенту назвал того кретином. После этого, выступая перед журналистами, он не стал опровергать изложенные телеканалом сведения, заявив лишь, что «не собирается обсуждать ерунду».