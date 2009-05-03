В США «накрылись» сразу три банка

Три очередных банка прекратили существование в США по финансовым показателям, таким образом с начала года в стране лопнула уже 31 финансовая организация, сообщила Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) на своем официальном сайте. За весь 2008 год, когда разразился финансовый кризис, в США потерпели крах 25 банков, в том числе такие гиганты, как Lehman Brothers и Bear Stearns, вызвав панику на мировых рынках. Регулятор закрыл в пятницу два региональных банка - America West Bank в штате Юта и Citizens Community Bank в Нью-Джерси. Однако настоящим ударом для страхового фонда и банковского сектора стало закрытие Silverton Bank со штаб-квартирой в Атланте, который работал только с банками, не обслуживая физические лица. Этот банк по данным на 1 мая имел активы в размере 4,1 миллиарда долларов, размер депозитов составлял 3,3 миллиарда долларов. Silverton Bank стал четвертым крупнейшим банком, лопнувшим в США с начала рецессии. Банк не пережил так называемого "стресс-теста", во время которого регуляторы намерены определить, какие именно капиталовложения и в каком объеме нужны для поддержки банковской системы США. Предполагалось, что итоги "стресс-теста" будут объявлены 4 мая, однако правительство перенесло ожидаемое рынком событие на 7 мая.

РИА новости