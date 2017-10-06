Фото убитого российского посла Карлова использовали в игре про Бэтмена

15:52, 06 октября 2017
Мир
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Российский МИД будет добиваться исключения из игры Batman: The Enemy Within фотографии Андрея Карлова.

В студии Telltale пока никак не прокомментировали информацию / twitter.com/BroTeamPill

Создатели игры Batman: The Enemy Within использовали фотографию убитого российского посла Андрея Карлова. На это обратил пользователь Bro Team Pill в Twitter.

«Итак, Telltale просто использовали фотографию убитого российского посла в своей игре про Бэтмена», — написал автор поста. 

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Как передает РБК, российский МИД будет добиваться исключения из игры Batman: The Enemy Within фотографии Карлова, убитого в Турции декабре 2016 года

«Сделаем все, чтобы фотография была исключена», — заявила представитель МИД России Мария Захарова.

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