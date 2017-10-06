Фото убитого российского посла Карлова использовали в игре про Бэтмена

Создатели игры Batman: The Enemy Within использовали фотографию убитого российского посла Андрея Карлова. На это обратил пользователь Bro Team Pill в Twitter.

«Итак, Telltale просто использовали фотографию убитого российского посла в своей игре про Бэтмена», — написал автор поста.

Читайте такжеВ Турции нашли предполагаемых организаторов убийства российского посла - СМИ

I CAN'T



I JUST CANSNDFJKHYRE pic.twitter.com/w2W00tHJFQ — SteeScribbles (@SteeScribbles) October 5, 2017

Как передает РБК, российский МИД будет добиваться исключения из игры Batman: The Enemy Within фотографии Карлова, убитого в Турции декабре 2016 года

«Сделаем все, чтобы фотография была исключена», — заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее украинский телеканал не справился с именем экс-президента.