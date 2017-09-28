Украинский телеканал не справился с именем экс-президента (фото)
13:21, 28 сентября 2017Курьёзы
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Во время опроса Вацлава Гавела журналисты назвали Вроцлавом.
Журналисты перепутали имя Гавела / Скриншот
В программе на "Прямом канале" проводился опрос: какого президента вы хотели бы для Украины? Предлагали выбрать из двух кандидатур – Вацлава Гавела и Ким Чен Ына.
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Когда вопрос вывели на экран, Гавела назвали Вроцлавом. При этом в титрах была правильная подпись - Вацлав. В результате зрители проголосовали за него - 83% опрошенных.
Вацлав Гавел - правозащитник и государственный деятель, последний президент Чехословакии (1989 - 1992) и первый президент Чехии (1993 - 2003).
Как сообщал УНИАН, ранее на российском ТВ Путина "перепутали" с Гитлером.
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