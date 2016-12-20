Российский посол был застрелен со словами: "Мы умираем в Алеппо, ты умрешь здесь!"

Об этом сообщает The Daily Mail.

Сообщается, что российский посол Андрей Карлов был застрелен с возгласом: «Аллаху Акбар (Аллах велик). Мы умираем в Алеппо, ты умрешь здесь!» Кроме того, он кричал: «Только смерть заберет меня отсюда».

Стрелок, который был одет в костюм и галстук, был идентифицирован как Мэрт Алтинташ, член спецподразделения полиции Анкары наподобие бывшего украинского «Беркута».

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По сообщениям, он выстрелил в воздух, прежде чем попасть в посла. Затем он повернул оружие на других в галерее и ранил трех человек, перед тем, как был застрелен в результате 15-минутного противостояния с полицией.

Также было некоторое предположение, что Алтинташ был связан с неудачным переворотом в Турции в июле.

Как сообщал УНИАН, вчера в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» вооруженный человек как минимум восемь раз выстрелил в посла РФ в Турции Карлова.

Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями и умер.

Нападавший был убит в ходе операции полиции.

Теракт был совершен накануне запланированного на 20 декабря визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Россию, в ходе которого планировалось обсуждение сирийского вопроса.