Великобритания отказывается от производства танков

Британская оружейная корпорация BAE Systems объявила, что сворачивает производство танков Challenger 2 в Ньюкасле, а также закрывает оружейные заводы в Телфорде и Шропшире. Об этом в воскресенье пишет газета The Mail on Sunday.

Причиной такого решения названо отсутствие оборонных заказов от правительства. В результате работы могут лишиться около 500 человек, а британским военным в будущем придется осваивать танки с немецкими пушками и шведской ходовой частью, предостерегает издание.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хаттон объявил о необходимости "пересмотреть баланс инвестиций в новые технологии, вооружения и людские резервы", чтобы армия могла отвечать изменившимся требованиям. Он, напоминает The Mail, сообщил о планах укрепить силы специального назначения и увеличить их численность, однако ничего не сказал об использовании танков в будущем.

Между тем военные эксперты отмечают, что в современных войнах необходимость в использовании тяжелых танков постепенно сходит на нет.

На вооружении британской армии стоят 250 танков Challenger 2. В 2003 году 14 машин этого типа разгромили колонну иракских Т-55 советского производства. На минувшей неделе начался вывод последнего британского танкового подразделения из Ирака.

Лента.ру