Корабль НАТО захватил пиратов
10:11, 02 мая 2009Мир
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Они атаковали норвежский танкер
Португальским морякам с военного судна Corte-Real, входящего в состав группировки кораблей НАТО в Аденском заливе, удалось пленить и разоружить 19 пиратов, пытавшихся захватить норвежский танкер MV Kition.
Как передает Газета.ru, после продолжительного бегства настигнутые пираты сдались португальцам без сопротивления. На борту их лодки был найден почти килограмм взрывчатки.
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