Корабль НАТО захватил пиратов

Португальским морякам с военного судна Corte-Real, входящего в состав группировки кораблей НАТО в Аденском заливе, удалось пленить и разоружить 19 пиратов, пытавшихся захватить норвежский танкер MV Kition.

Как передает Газета.ru, после продолжительного бегства настигнутые пираты сдались португальцам без сопротивления. На борту их лодки был найден почти килограмм взрывчатки.