Коалиция США нанесла авиаудар по колонне войск Асада - СМИ

Боевые самолеты международной коалиции во главе с США разбомбили в Сирии колонну сил режима Башара Асада и иранских боевиков, сообщает Росбалт.

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"Саид Сейф, представитель одной из группировок, входящих в Сирийскую освободительную армию (СОА), заявил, что удар был нанесен по военным, двигающимся в сторону лагеря "Кебеб", расположенного в 13 километрах от американской военной базы "Таниф" близ границы с Иорданией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед тем, как нанести удар, авиация коалиции сделала предупредительные выстрелы. Тем не менее колонна военных Асада продолжила движение.

"В результате бомбардировки есть погибшие и раненые, уничтожено большое количество военной техники", - сказал спикер повстанцев.