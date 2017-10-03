Сегодня сторонник жесткой линии по России посол США Хантсман вручит Путину верительные грамоты

В Кремле заявили, что реанимация отношений США и РФ - в интересах всего мира, и надеются, что новый посол США в России Джон Хантсман внесет вклад в этот процесс.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, президент РФ является «последовательным сторонником реанимации» отношений между США и Россией.

«Он (Путин) считает, что это в интересах не только народов двух стран, но и всего мира. Причем президент Путин последователен в этом своем убеждении», - подчеркнул Песков.

По его словам, Путин неоднократно подчеркивал, что, к сожалению, «реализация таких намерений в одиночку невозможна без партнеров».

«Пока с взаимностью есть определенные проблемы, но, безусловно, мы надеемся, что во главе с новым послом по крайней мере американское диппредставительство в Москве сможет вносить свой весомый вклад в дело реставрации наших отношений от того урона, который нанесен ими действиями Вашингтона», - сказал Песков.

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При этом он отметил, что сегодня Хантсман вручит верительные грамоты Путину.

Как сообщал УНИАН, 19 июля президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего губернатора штата Юта Хантсмана на должность посла США в России.

57-летний Хантсман в 1992-1993 годах занимал должность посла США в Сингапуре, в 2005-2009 годах был губернатором штата Юта, в 2009-2011 годах - послом США в Китае. В 2011 году объявлял о намерении участвовать в президентских выборах в качестве кандидата от Республиканской партии, однако позже выступил в поддержку Митта Ромни.

Хантсман считается сторонником жесткой линии в отношении России. Он возглавлял экспертно-аналитический центр Atlantic Council.