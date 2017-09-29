Сенат США утвердил экс-губернатора Хантсмана послом в России
03:51, 29 сентября 2017Мир
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Ранее комитет сената США по иностранным делам поддержал назначение Хантсмана на этот дипломатический пост.
Джон Хантсман / REUTERS
Сенат США утвердил экс-губернатора штата Юта Джона Хантсмана в качестве нового посла в России. Об этом сообщает NBC News.
Его кандидатуру предложил президент США Дональд Трамп. Ранее комитет сената США по иностранным делам поддержал назначение Хантсмана на этот дипломатический пост.
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Хантсман занимал пост губернатора Юты с 2005 по 2009 год, а с 2009 по 2011 год был послом США в Китае.
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