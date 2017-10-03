В Европарламенте пройдут дебаты по референдуму в Каталонии

00:58, 03 октября 2017
Мир
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За обсуждение референдума в Каталонии выступили представители левых, а также либеральной, социалистической и правоцентристской групп Европарламента.

Иллюстрация / REUTERS

Европейский парламент 4 октября 2017 года проведет дебаты относительно референдума о независимости Каталонии. Соответствующее решение приняли большинство евродепутатов, сообщает "112", ссылаясь на EUobserver.

Сообщается, что за обсуждение референдума в Каталонии выступили представители левых, а также либеральной, социалистической и правоцентристской групп Европарламента.

В ходе дебатов евродепутаты намерены обсудить "насилие во время референдума о независимости".

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Глава Европарламента Антонио Таяни также анонсировал дебаты.

"Я поговорил с главой правительства Испании Мариано Рахоем. Европарламент будет обсуждать конституцию, верховенство закона и основные права в Испании в свете последних событий в Каталонии", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 1 октября в Каталонии проходил референдум о независимости, который считают незаконным. Голосование началось около 9:00 на фоне столкновений с полицией. Правоохранители блокировали избирательные участки, однако лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону удалось проголосовать. Позже полиция устроила стрельбу резиновыми пулями, пострадали более 840 человек, трое из которых погибли.

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Новость в сюжете: Референдум о независимости Каталонии
Теги: #независимость Каталонии#референдум в Каталонии#дебаты в Европарламенте