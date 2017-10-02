Туск призвал премьера Испании избегать дальнейшего применения силы в Каталонии

Председатель Европейского Совета Дональд Туск обсудил по телефону с главой правительства Испании Марианом Рахоем референдум о независимости Каталонии, который прошел накануне.

Об этом политик сообщил в своем твиттере.

«Разделяя его конституционные аргументы, я призвал найти пути избегать дальнейшей эскалации и применения силы», — написал Туск.

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Ранее были объявлены результаты референдума о независимости Каталонии, прошедшего 1 октября. Несмотря на противодействие «народному голосованию» со стороны испанского правительства и массовое применение полицией силовых мер, явка на выборах превысила 50%. За отделение от Испании выступили 90% проголосовавших каталонцев.