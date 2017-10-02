В Каталонии оценили ущерб, нанесенный школам полицией Испании в день референдума

Департамент образования Каталонии оценил в 314 тысяч евро ущерб, нанесенный школам автономии полицией Испании в день референдума о независимости. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Eco Diario.

Наибольшие убытки были нанесены школам Барселоны. Их размер оценивается в 98 тысяч евро.

Полиция блокировала или вступала в схватки в 16 школах, семи институтах, одной языковой школе и двух центрах для взрослых граждан.

Ущерб, нанесенный школам в Жироне, оценили в 75 тысяч евро, в Льейда - в 30 тысяч евро, в Таррагоне - в 35 тысяч евро.

Как сообщают в ведомстве, ущерб был нанесен и учебным заведениям в других частях Каталонии.

Как известно, в день голосования на референдуме о независимости полиция прибегла к блокированию участков и их захвату с целью извлечения урн и избирательных материалов.

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Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.

В Еврокомиссии заявили, что согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.