В Каталонии насчитали 100,88% голосов после референдума

Правительство Каталонии обнародовало предварительные результаты референдума о независимости, согласно которым общая сумма голосов составляет 100,88%. На это обратило внимание испанское издание El Mundo, передает "Европейская правда".

Каталонское правительство заявило, что посчитало 2 262 424 бюллетеней. По результатам обработки 95%, за поддержку независимости проголосовали 2 020 144 каталонцев (90,09%), против – 176 566 человек (7,87%), пустыми были 45 586 бюллетеней (2,03%) и признаны недействительными 20 129 (0,89%).

Resultats del Referèndum de #1OCT + 770.000 censats a col·legis clausurats pic.twitter.com/zCBEdsuKZp — Govern. Generalitat (@govern) October 1, 2017

В правительстве также сообщили, что еще должны подсчитать 15 тысяч голосов.

На данном этапе сумма процентов составляет 100,88%. Очевидно, проблема заключается в том, что правительство неправильно посчитало проценты.

2 262 424 бюллетеней, которые подсчитываются, в целом составляют 100%. Если 2 020 144 бюллетеней "за" независимость, то реальный процент составляет не 90,09%, а 89,2%, если каталонское правительство не добавило сюда остальные 15 000 бюллетеней для голосования, которые еще не посчитаны.

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То же самое с другими данными. Процент бюллетеней "против" фактически составляет 7,80%, пустые бюллетени – 2,01%, а признанные недействительными – 0,99%.

В каталонском правительстве дополнительно обращают внимание, что испанские полицейские помешали голосованию на 400 участках. На них должны были проголосовать еще 770 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, по последним данным властей Каталонии в столкновениях с полицией во время проведения референдума о независимости пострадали 844 человека.

В Каталонии после референдума о независимости объявили всеобщую забастовку.