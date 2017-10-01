Более 760 человек пострадали в Каталонии на референдуме о независимости

Более 760 человек пострадали в воскресенье в Каталонии в ходе референдума о независимости.

Об этом сообщил Департамент здравоохранения автономной области в Twitter.

«В общей сложности 761 человеку потребовалась медицинская помощь», - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Барселоны Ада Колау заявила о 460 пострадавших в стычках с испанской полицией, пытающейся не допустить проведения референдума о независимости.

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По данным МВД Испании, ранения получили 11 полицейских.

Правительство Каталонии в воскресенье, 1 октября, объявило о начале голосования на референдуме о независимости региона, который центральная власть Испании признала нелегитимным.

Испанская полиция с открытием участков начала жестко противодействовать избирательному процессу, изымая урны для голосования и бюллетени. На некоторых участках произошли столкновения правоохранителей с активистами.

Насилие против сторонников референдума раскритиковал премьер-министр Каталонии Карлес Пучдемон. По его словам, испанская полиция в ответ на «избирательные урны, бюллетени и школы» применяет «дубинки и резиновые пули».

По данным правительства Каталонии, несмотря на активное противодействие полиции, в регионе работали около 73% избирательных участков.