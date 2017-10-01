Во время столкновений на референдуме в Каталонии ранения получили 11 силовиков - МВД Испании

В Испании в столкновениях со сторонниками референдума о независимости Каталонии ранения получили 11 силовиков. Об этом сообщается в микроблоге в Twitter Министерства внутренних дел Испании.

«На данный момент 9 агентов полиции и два офицера гражданской гвардии получили ранения при исполнении судебного приказа», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, каталонское правительство в воскресенье, 1 октября, объявило о начале голосования на референдуме о независимости региона, который центральная власть Испании признала нелегитимным.

В 9:00 утра по местному времени (в 10 мск) смогло открыться незначительное количество участков. Большинство избирательных участков еще накануне, 30 сентября, были заблокированы полицией. Поэтому правительство Каталонии сегодня утром 1 октября объявило, что жители региона могут проголосовать на любом открытом избирательном участке.

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Испанская полиция с открытием участков начала жестко противодействовать избирательному процессу, изымая урны для голосования и бюллетени. На некоторых участках произошли столкновения правоохранителей с активистами.

Насилие против сторонников референдума раскритиковал премьер-министр Каталонии Карлес Пучдемон. По его словам, испанская полиция в ответ на "избирательные урны, бюллетени и школы" применяет "дубинки и резиновые пули".

По данным правительства Каталонии, в столкновениях с полицией пострадали 38 человек. Также сообщалось, что, несмотря на активное противодействие полиции, в регионе работают около 73% избирательных участков.