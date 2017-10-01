Италия высылает посла КНДР из-за ядерных испытаний
13:46, 01 октября 2017Мир
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При этом, для Италии важно поддерживать канал коммуникации с КНДР, поэтому о разрыве дипломатических отношений речь не идет.
Иллюстрация / REUTERS
Италия приказала послу Северной Кореи покинуть страну в знак протеста против ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна. Об этом заявил глава МИД Италии Ангелина Альфано, сообщает Reuters.
При этом, по его словам, для Италии важно поддерживать канал коммуникации с КНДР, поэтому о разрыве дипломатических отношений речь не идет.
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"Послу придется уехать из Италии", - сказал Альфано.
"Мы хотим, чтобы Пхеньян понял: изоляция неизбежна, если он не изменит поведение", - добавил министр.
Как сообщал УНИАН, КНДР готовится к новым ракетным провокациям.
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