Италия высылает посла КНДР из-за ядерных испытаний

Италия приказала послу Северной Кореи покинуть страну в знак протеста против ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна. Об этом заявил глава МИД Италии Ангелина Альфано, сообщает Reuters.

При этом, по его словам, для Италии важно поддерживать канал коммуникации с КНДР, поэтому о разрыве дипломатических отношений речь не идет.

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"Послу придется уехать из Италии", - сказал Альфано.

"Мы хотим, чтобы Пхеньян понял: изоляция неизбежна, если он не изменит поведение", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, КНДР готовится к новым ракетным провокациям.