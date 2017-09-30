КНДР готовится к новым ракетным провокациям - СМИ

Несколько северокорейских ракет были недавно перевезены с ракетного комплекса в Пхеньяне, что может свидетельствовать о подготовке КНДР к новым провокациям. Об этом сообщила южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS, передает Reuters.

По информации неназванного источника, представители разведки Южной Кореи и США обнаружили, что ракеты перевозятся с северокорейского исследовательского ракетного комплекса в Санум-Доне, что в северной части Пхеньяна.

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В сообщении не уточняется, когда и куда они были перевезены. Речь идет о ракетах среднего радиуса действия Hwasong-12 или о межконтинентальных баллистических ракетах Hwasong-14. При этом, сам ракетный комплекс в Санум-Доне создан для производства межконтинентальных баллистических ракет.

Источник в министерстве обороны Южной Кореи не смог подтвердить это сообщение, или любые необычные действия в упомянутом районе.

Южнокорейский чиновник также выразил обеспокоенность тем, что Северная Корея может осуществить провокации к годовщине основания своей коммунистической партии 10 октября или, когда в Китае состоится съезд коммунистической партии 18 октября.