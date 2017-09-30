В США заявили о прямом контакте с Северной Кореей

США установили прямой контакт с Северной Кореей. Информацию подтвердил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает Русская служба ВВС.

По его словам, Вашингтон прощупывает возможность переговоров с Пхеньяном.

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"Следите за новостями. У нас есть каналы связи. Мы не сидим в темноте, - заявил Тиллерсон во время своего визита в Китай.

Как сообщал УНИАН ранее, несколько северокорейских ракет недавно перенесли с ракетного комплекса в Пхеньяне, что может свидетельствовать о подготовке КНДР к новым провокациям.

Источники сообщают, что представители разведки Южной Кореи и США обнаружили, что ракеты перевозятся с северокорейского исследовательского ракетного комплекса в Санум-Дон, в северной части Пхеньяна.