"Врешь лента": российское издание в Москве заявило о нападении на свою редакцию и поджоге (фото)
04:57, 29 сентября 2017Мир
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На место происшествия прибыли сотрудники полиции РФ, которые устанавливают обстоятельства инцидента.
Нападение на редакцию "Лента.ру" / Twitter
Российское издание «Лента.ру» сообщило о нападении на офис редакции, который расположен на Даниловской мануфактуре на Варшавском шоссе в Москве.
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В сообщении говорится, что в ночь на 29 сентября неизвестные устроили поджог, разбили в здании стекла и расписали стены. Никто не пострадал.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции РФ, которые устанавливают обстоятельства инцидента.
Фото: Twitter
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