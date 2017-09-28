Парламентарии Уганды подрались на заседании из-за споров о президентской власти (видео)

Члены парламента Уганды подрались на заседании. Видео с места событий в четверг, 28 сентября, опубликовал портал Sky News.

Оппоненты не ограничились рукопашным поединком, начали кидать друг в друга стулья и пустили в ход другие предметы интерьера. Чем все закончилось, не сообщается.

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Поводом для разногласий стал проект закона, позволяющего президенту страны оставаться на посту после достижения 75-летнего возраста. Главе государства Йовери Мусевени 73 года.

Президент Уганды по закону избирается раз в пять лет общим голосованием. Нынешний глава государства пришел к власти в 1986 году после гражданской войны против своего политического оппонента Милтона Оботе.