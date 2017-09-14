Трамп отрицает договоренность с демократами по мигрантам

Президент США Дональд Трамп заявляет, что во время встречи с руководством Демократической партии в Конгрессе, никаких договоренностей относительно программы трудоустройства молодых мигрантов достигнуто не было, как пишет DW.

Сама встреча состоялась накануне. Об этом глава Белого дома написал в четверг, 14 сентября, в микроблоге в социальной сети Twitter. "Никакого понимания не было", - написал Трамп.

По словам Трампа, объясниться относительно молодых мигрантов можно было бы только из-за компромисса по "безопасности на границах". Кроме того, президент заверил, что стена на границе между США и Мексикой и в дальнейшем будет сооружаться. Демократы, в свою очередь, выступают резко против этого.

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Ранее о существовании соответствующей договоренности заявили журналистам руководители фракций демократов в Палате представителей и Сенате Конгресса США Нэнси Пелоси и Чак Шумер после встречи с Трампом. Так же руководители демократов заявили, что с Трампом договорились разработать пакет мер по защите границ. Сам замысел согласованного пакета мер не предусматривает сооружение ограждения на границах, заверили в Демократической партии.

Напомним, что 5 сентября администрация Белого дома заявила о намерении президента США Дональда Трампа отменить программу DACA, которая защищает от выдворения и дает право на трудоустройство иммигрантам, которые нелегально попали в Соединенные Штаты Америки в несовершеннолетнем возрасте. Эту политику ввел предшественник Трампа Барак Обама. Она защищает от депортации около 800 тысяч молодых иммигрантов.

По мнению нынешней администрации, когда Обама вводил эту политику, он нарушил принцип разделения ветвей власти. Трамп, в свою очередь, призвал Конгресс США урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.