Азаров о ВТО, Тайване и госбюджете

Завершающий этап вступления Украины во Всемирную торговую организацию состоится в конце января - в начале февраля 2007 года. Об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с Послом Великобритании в Украине Тимоти БАРРОУ, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов Украины.

По словам Н.АЗАРОВА, нет никаких сомнений, что в течение ноября Верховная Рада примет все законопроекты, необходимые для присоединения Украины к ВТО. Он отметил, что правительство рассмотрело все необходимые вопросы и полностью рассчитывает в поддержку парламента.

“С учетом процедуры переговоров украинской делегации с рабочей группой секретариата ВТО и рождественских каникул завершающий этап вступления Украины состоится в конце января - в начале февраля 2007 года”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Он напомнил, что Украине осталось подписать два протокола о взаимном доступе на рынки товаров и услуг: с Киргизией и Тайванем. Киргизия выдвигает Украине требования, никак не связанные с режимом взаимной торговли и нормами ВТО, следовательно, в случае отказа киргизской стороны снять необоснованные претензии, разногласия будут вынесены на рассмотрение министерской конференции ВТО. В случае с Тайванем действуют известные мировому сообществу политические факторы отношений Китая и Тайваня, ввиду чего Украина также надеется на понимание ВТО, отметил Н.АЗАРОВ.

Отвечая на вопрос Т.БАРРОУ, связано ли успешное принятие законов по ВТО с принятием госбюджета на следующий год, Н.АЗАРОВ заявил, что “никоим образом не связано и не может быть связано”. Он отметил, что законы для вступления в ВТО будут приняты раньше закона о государственном бюджете-2007.

При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что законопроект о бюджете не содержит никаких норм, противоречащих обязательствам Украины по вступлению в ВТО.