Макрон предложил провести масштабную реформу Европейского Союза
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил ряд нововведений относительно функционирования ЕС.
Президент Франции Эммануэль Макрон представил широкой общественности планы масштабной реформы Европейского Союза.
Как передает Deutsche Welle, в произнесенной во вторник, 26 сентября, в парижском университете Сорбонна речи Макрон высказался за создание поста министра финансов еврозоны и многомиллиардного совместного бюджета Еврозоны.
Кроме того, президент Франции предлагает изменить правила налогообложения во всех странах-членах еврозоны. Среди озвученных им инициатив - и создание единого парламента для стран ЕС, которые имеют общую европейскую валюту. По мнению Макрона, такой парламент следует наделить широкими полномочиями.
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Еще одной темой, где, как считает глава французского государства, странам ЕС следует существенно углубить сотрудничество, является оборонная отрасль. Он предлагает, в частности, общий оборонный бюджет ЕС и общие силы реагирования.
В списке предложенных Макроном инициатив также создание совместной службы защиты населения от последствий природных катастроф и углубление сотрудничества европейских спецслужб. Президент Франции хочет и улучшения координации действий для преодоления кризиса беженцев. Он не обошел вниманием и введение единых для всего ЕС идентификационных документов.