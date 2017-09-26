Макрон предложил провести масштабную реформу Европейского Союза

Президент Франции Эммануэль Макрон представил широкой общественности планы масштабной реформы Европейского Союза.

Как передает Deutsche Welle, в произнесенной во вторник, 26 сентября, в парижском университете Сорбонна речи Макрон высказался за создание поста министра финансов еврозоны и многомиллиардного совместного бюджета Еврозоны.

Кроме того, президент Франции предлагает изменить правила налогообложения во всех странах-членах еврозоны. Среди озвученных им инициатив - и создание единого парламента для стран ЕС, которые имеют общую европейскую валюту. По мнению Макрона, такой парламент следует наделить широкими полномочиями.

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Еще одной темой, где, как считает глава французского государства, странам ЕС следует существенно углубить сотрудничество, является оборонная отрасль. Он предлагает, в частности, общий оборонный бюджет ЕС и общие силы реагирования.

В списке предложенных Макроном инициатив также создание совместной службы защиты населения от последствий природных катастроф и углубление сотрудничества европейских спецслужб. Президент Франции хочет и улучшения координации действий для преодоления кризиса беженцев. Он не обошел вниманием и введение единых для всего ЕС идентификационных документов.