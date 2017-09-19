Макрон на Генассамблее ООН: в Украине необходимо добиться настоящего прекращения огня

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивает необходимость добиться от всех сторон выполнения Минских соглашений с целью прекращения конфликта в Донбассе. Об этом он заявил во время выступления на общеполитической дискуссии в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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"В Украине также мы должны добиться выполнения обязательств, которые были взяты. Мы должны добиться установления режима прекращения огня, настоящего прекращения огня", - подчеркнул Макрон.

Также он подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества с партнерами, и особенно с Германией, с целью поддержания международного порядка и прекращения конфликта на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, во время Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп призвал страны Организации Объединенных Наций защищать суверенитет других стран, в том числе Украины. Порошенко 21 сентября встретится с Трампом, чтобы обсудить "общую тактику" по Донбасса.