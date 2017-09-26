Мэй проведет переговоры с Туском по Brexit в Лондоне - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет переговоры с главой Европейской комиссии Дональдом Туском в попытке преодолеть тупик в переговорах по Brexit. Об этом пишет газета Independent.

Как сообщается, Туск отправится в Лондон, чтобы встретится с Мэй во вторник 26 сентября после короткого совещания с главным переговорщиком ЕС по вопросам Brexit Мишелем Барнье.

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Издание пишет, что встреча с главой Еврокомиссии будет рассматриваться как ключевая возможность для Мэй представить свое видение переговорного процесса лидерам стран-членов Европейского Союза (ЕС).

Ранее сообщалось, что Мэй предложила двухлетний переходный период в рамках Brexit.