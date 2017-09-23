Мэй предложила двухлетний переходный период после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости двухлетнего переходного периода после Brexit, в течение которого торговля со странами Евросоюза будет вестись на прежних условиях, передает Би-Би-Си.

"В течение этого имплементационного периода доступ к рынкам друг друга сохранится в том виде, в котором он существует сейчас, и Британия также должна принимать участие в обеспечении нынешних мер безопасности", - сказала Мэй во время выступления в итальянской Флоренции.

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Британский премьер также предложила заключить новый договор, который, по ее словам, сделает отношения в сфере безопасности Великобритании и ЕС еще более тесными.

Мэй подтвердила, что Британия покинет ЕС в марте 2019 года, однако не сказала, сколько она намерена платить в европейский бюджет в течение этих двух лет. По оценкам экспертов, эта сумма составляет около 20 млрд евро.

В своей большой речи Мэй также пояснила, что во время переходного периода европейские граждане по-прежнему смогут свободно приезжать в Великобританию, но должны будут проходить процедуру регистрации.

"Во время периода имплементации люди по-прежнему смогут приезжать, жить и работать в Великобритании, но будет система регистрации - это важная часть подготовки к новому режиму", - добавила она.

Мэй подчеркнула, что на границе между Северной Ирландией и Ирландией после выхода Великобритании из состава ЕС не появится никаких барьеров и таможенной инфраструктуры, добавляет Deutsche Welle.

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Она также пообещала, что ее страна "будет уважать обязательства, которые мы имеем в течение периода нашего членства" в Евросоюзе. "Я не хочу, чтобы наши партнеры опасались, что им необходимо будет платить больше или получать меньше в рамках текущего остальных бюджетного плана в связи с нашим решение выйти из состава ЕС", - отметила Мэй.

Британский премьер также заявила, что выступает за то, чтобы суды Великобритании учитывали решения, вынесенные Судом ЕС относительно прав граждан стран Евросоюза. Для этого Мэй пообещала внесения изменений в британское законодательство.