В Москве правительственный Mercedes насмерть сбил полицейского (фото, видео)

В сети опубликована видеозапись с камеры наблюдения, на которой виден момент, когда «Мерседес» с правительственными номерами насмерть сбивает полицейского на Новом Арбате в Москве. Запись появилась в Twitter.

Мерседес сбил полицейского на Новом Арбате в Москве. ВИДЕО с камеры наблюдения pic.twitter.com/uT2AZ9S24u — ВИДЕО Crashtimes (@crashtimes) September 26, 2017

Судя по записи, ДТП произошло вечером 25 сентября. Автомобиль двигался по разделительной полосе и задел сотрудника ГИБДД, который находился на ней.

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Как сообщает "Медуза", на сбившей полицейского машине были номера правительственной серии А896МР97. Сразу после аварии водитель снял номерные знаки с машины. "Газета.Ru" отмечает, что согласно данным из открытых источников, номер может быть закреплен за Федеральной службой безопасности.

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