Стали известны предварительные результаты референдума в Курдистане (видео)

Более 93 процентов участников референдума в Иракском Курдистане поддержали идею независимости региона, свидетельствуют данные подсчета 282 тысяч голосов (около девяти процентов проголосовавших). Об этом рассказали в Высшей независимой комиссии по референдуму и выборам в Курдистане, как сообщает РИА Новости.

Против независимости проголосовали 6,71 процента избирателей. Председатель комиссии отметил, что результаты могут меняться, так как подсчет продолжается. Официальные итоги огласят в четверг.

В референдуме участвовали около 3,3 миллиона человек, явка составила 72,16 процента.

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Правом голоса на выборах обладали 5,2 миллиона избирателей. Принять участие в голосовании могли все граждане Ирака, зарегистрированные в Иракском Курдистане или в курдских районах. Работали 6846 избирательных участков и 1737 комиссий. В голосовании участвовали не только провинции Эрбиль, Сулеймания и Дохук, официально входящие в состав курдской автономии, но и районы за ее пределами — в частности, в провинциях Киркук, Найнава, Салах-ад-Дин. Для курдов, живущих за пределами Ирака, было организовано онлайн-голосование.

Против референдума выступил официальный Багдад, соседи Иракского Курдистана, а также США и ООН. Турция и Иран начали учения на границе с регионом, а Иран закрыл свое небо для авиасообщения.

Парламент Ирака проголосовал за увольнение всех курдских чиновников, участвовавших в референдуме, потребовал передать контроль над границей Курдистана и соседних стран Багдаду, а также вести все переговоры и сделки по нефти только с иракским правительством.

Иракский Курдистан — автономный регион на севере Ирака, чей статус закреплен в конституции страны.