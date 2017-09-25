В иракском Курдистане проходит референдум о независимости (фотогалерея)

В иракском Курдистане в понедельник, 25 сентября, стартовал референдум о независимости региона от Ирака. Плебисцит организовало курдское региональное правительство.

Избирательные участки начали работу в восемь утра по местному времени. Избиратели будут голосовать до 18:00. Окончательные результаты референдума должны быть объявлены в течение 72 часов после его окончания, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Курдский референдум вызывает беспокойство в регионе и мире. Против плебисцита выступают как центральное правительство в Багдаде, так и соседи - Иран и Турция. Против референдума предостерегают также США и ООН. Напряжение вокруг иракского Курдистана растет. Регион богат нефтью.

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Ожидается, что иракские курды поддержат независимость региона от Ирака. Результаты референдума, однако, не являются обязывающими.

Тем временем министерство иностранных дел Турции пригрозило принять "все меры" в рамках международного права, если курдский референдум будет угрожать национальной безопасности страны. Об этом говорится в письменном заявлении министерства, на которое ссылается Reuters.

Турция не признает референдум. Правительство иракского Курдистана угрожает миру и стабильности в Ираке и во всем регионе, заявил турецкий МИД. Анкара опасается, что референдум иракских курдов подогреет стремление курдов в Турции к независимости. В Турции также призвали турецких граждан, находящихся в курдских провинциях Ирака, безотлагательно оттуда уехать.