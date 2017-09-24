Турция разбомбила оружейные склады курдов на севере Ирака

Турецкая авиация нанесла удары по оружейным складам и схронам запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП) в северной части Ирака, сообщил генеральный штаб турецких вооруженных сил в воскресенье, 24 сентября. Согласно сообщению, удары по целям в районе Гара были нанесены еще накануне в рамках продолжающейся операции против КРП, как сообщает DW.

Армия Турции усиливает свое присутствие на границе с Ираком в преддверии запланированного на 25 сентября референдума о независимости Иракского Курдистана. Анкара под угрозой санкций требует отмены этого голосования.

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Представитель президента Турции Ибрахим Калин вновь предупредил, что проведение референдума о независимости в Иракском Курдистане будет иметь серьезные последствия. В этой связи Калин также напомнил о заявлении, принятом Советом национальной безопасности Турции, в котором запланированный курдами референдум назвал незаконным и неприемлемым.

Парламент Турции 23 сентября продлил мандат на военные операции турецкой армии в Ираке и Сирии. В северной части Сирии турецкие войска, сражаясь на стороне повстанцев, отвоевали ряд территорий у боевиков "Исламского государства" (ИГ). При этом между турецкими солдатами и формированиями курдов имели место многочисленные инциденты.