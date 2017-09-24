В Афганистане террорист-смертник подорвался на пути следования конвоя НАТО

В одном из районов Кабула в воскресенье, 24 сентября, произошел взрыв, устроенный террористом-смертником, передает 112.ua со ссылкой на Pajhwok Afghan News.

Сообщается, что террорист подорвался на пути следования автомобильного конвоя НАТО.

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В результате взрыва пострадали четверо местных жителей. Информации о жертвах и пострадавших среди военнослужащих Альянса на данный момент нет.