СМИ сообщили о возможной отставке Мэй через полгода
09:20, 24 сентября 2017Мир
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Партия консерваторов настолько раскололась в процессе обсуждения Brexit, что правительство может пережить распад во время обсуждения важных решений.
Тереза Мэй / REUTERS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может покинуть свой пост через полгода. Об этом газете Telegraph рассказал представитель теневого правительства Эндрю Гвинн.
По его словам, партия консерваторов настолько раскололась в процессе обсуждения Brexit, что правительство может пережить распад во время обсуждения важных решений.
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Ранее сообщалось, что Мэй предложила двухлетний переходный период в рамках Brexit.
Также сообщалось, что глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль выразил разочарование речью Мэй по поводу выхода Великобритании из ЕС.
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