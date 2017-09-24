СМИ сообщили о возможной отставке Мэй через полгода

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может покинуть свой пост через полгода. Об этом газете Telegraph рассказал представитель теневого правительства Эндрю Гвинн.

По его словам, партия консерваторов настолько раскололась в процессе обсуждения Brexit, что правительство может пережить распад во время обсуждения важных решений.

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Ранее сообщалось, что Мэй предложила двухлетний переходный период в рамках Brexit.

Также сообщалось, что глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль выразил разочарование речью Мэй по поводу выхода Великобритании из ЕС.