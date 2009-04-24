Японскому флоту впервые с 1945 г. разрешили открывать огонь

Японские парламентарии приняли новый законопроект, направленный на борьбу с пиратством. Как сообщает Agence France Presse, он разрешает кораблям ВМС страны, участвующим в операции у берегов Сомали, вступать в бой с пиратами для защиты гражданских судов других стран. Законодательство Японии, принятое после окончания Второй мировой войны, разрешало кораблям открывать огонь для самообороны или защиты судов под флагом своего государства.

В марте, как напоминает агентство, Япония присоединилась к другим странам, участвующим в борьбе с пиратством в районе Сомали. Согласно новому закону, корабли сил военно-морской самообороны смогут защищать не только корабли, которые идут под японским флагом, а также на которых находятся японские граждане или груз, но и другие суда.

Отметим, что в конце марта впервые в 2009 году японское судно "Джезмин Эйс", на борту которого находился экипаж, состоявший из граждан Филиппин, подверглось нападению сомалийских пиратов. В прошлом году пираты атаковали 12 японских судов.

По данным CNN, в операции у берегов Сомали участвуют два японских военных корабля - эсминец "Сазанами" проекта Takanami и фрегат "Самидаре" проекта Murasame. Корабли водоизмещением 4650 тонн и 4550 тонн соответственно вооружены ракетами класса "корабль-корабль" Mitsubishi Type 90, американскими ракетами RIM-162 Sea Sparrow, торпедами, пулеметами и другими образцами оружия. На бортах обоих кораблей, способных развивать скорость до 30 узлов, базируются вертолеты SH-60J - модификации SH-60B/F Seahawk производства Mitsubishi. Они вооружены противолодочными торпедами и пулеметами.

Лента.ру