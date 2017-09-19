Скандальный фильм Анджелины Джоли выдвинули на "Оскар" от Камбоджи

Картину голливудской актрисы и режиссера Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца" выдвинули на премию "Оскар-2018" от Камбоджи.

Актриса и режиссер Анджелина Джоли поборется за статуэтку в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Картина посвящена подруге Джоли Лун Ун, камбоджийской писательнице и правозащитнице, и ее воспоминаниям о режиме красных кхмеров.

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Съемки фильма длились три месяца весной 2016 года. Джоли, которая является послом доброй воли ООН, экранизировавшая биографическую повесть правозащитницы Лун Ун. Актриса познакомилась с правозащитницей в 2002 году во время гуманитарной миссии в Камбоджу, после чего решила снять картину, основанную на ее воспоминаниях.

Также Джоли как-то рассказала в интервью для издания The Guardian, что на создание фильма ее вдохновил сын Мэддокс, родившийся в Камбодже и усыновленный актрисой в 2002 году.

Заметим, что в конце июля вокруг картины Джоли "Сначала они убили моего отца" разгорелся скандал. В сети распространилась информация о том, что во время отбора с детьми-участниками сыграли жестокую шутку.

Как сообщило издание Vanity Fair, во время кастинга использовалась игра, во время которой бедные дети брали деньги со стола, а потом их у них забирали. Режиссер искала детей, "которые зазнали невзгод". Суть была в том, чтобы малыши объяснили, почему брали деньги со стола. Сама Анджелина любые обвинения откинула.