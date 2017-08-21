На Брэда Питта и Анджелину Джоли подали в суд: голливудская пара разрушила бизнес своему дизайнеру

Дизайнер интерьеров Одиль Судан подала в суд на экс-супругов Анджелину Джоли и Брэда Питта. Звезды отказались признавать за ней авторство по освещению виллы в Провансе, об этом пишет информационный портал Комментарии.

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Дизайнер намерена заставить Джоли и Питта признать за ней авторство дизайнерского проекта, над которым она работала несколько лет. В апреле этого года парижский суд удовлетворил ходатайство Одиль Судан и обязал супругов выплатить ей 565 тыс. евро за оказанные ею услуги. Помимо этого, из-за разбирательства с голливудскими актерами, бизнес дизайнера был разрушен, так как процесс ударил по ее репутации. Клиенты не хотели связываться со специалистом по интерьерам, который втянут в судебные тяжбы. Поэтому суд обязал Джоли и Питта выплатить компенсацию в размере 60 тыс. евро, пишет "Киноафиша".

Теперь Судан собирается отсудить авторское право на созданный ее руками проект по благоустройству виллы. При освещении имущества экс-супругов, указывалось, что над дизайном вилы работала не Судан, а ее бывшая подчиненная. Дизайнер расценила данные заявления оскорблением и начала новый судебный процесс.

Дизайнер рассказал, что в 2010 году, когда она впервые приехала в Мираваль, звездная чета не заключала с ней контракт, они условились работать на устных договоренностях. Она получала от актеров деньги по выставленным ею счетам, однако через некоторое время все изменилось. Джоли и Питт перестали ей платить, но требовали закончить работу. Оставшись без средств, Судан была вынуждена закрыть свою дизайнерскую студию.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, недавно появилась информация, что актеры решили попробовать сохранить семью.