Трамп и Макрон обсудили вопросы Ирана, Северной Кореи и уничтожения "Исламского государства"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопросы Ирана, Северной Кореи и уничтожения "Исламского государства".

Как говорится в сообщении Белого дома, президенты США и Франции встретились вчера вечером в Нью-Йорке.

"Они обменялись мнениями по совместному всеобъемлющему плану действий относительно Ирана и как ограничить дестабилизирующие действия Ирана в регионе", - говорится в сообщении.

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Также лидеры двух государств обсудили, каким образом ускорить уничтожение террористической организации "Исламское государство" в Ираке и Сирии и как помочь урегулировать сирийскую гражданскую войну в соответствии с американскими и французскими интересами в сфере безопасности.

Кроме того, Трамп и Макрона обсудили, как лучше защитить окружающую среду, одновременно способствуя экономическому росту.

Также они обсудили пути реагирования на опасное и дестабилизирующее поведение Северной Кореи.