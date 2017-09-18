Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал ООН упростить бюрократические процедуры.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал ООН упростить бюрократические процедуры.

Об этом Трамп заявил сегодня в Нью-Йорке во время дискуссии по реформированию ООН, передает Deutsche Welle.

"ООН была основана в действительно благородных целях, - сказал Трамп. - В последние годы ООН не раскрыла своих полных возможностей из-за бюрократии и ошибок в управлении". Он призвал "не держаться за старые пути, которые не работают" и фокусироваться "на людях, а не на бюрократии".

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Выступление генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша было созвучно заявлениям Трампа. "Меня недавно спросили, что не дает мне спать. Мой ответ прост: бюрократия. Фрагментированные структуры. Византийские процедуры. Бесконечные формальности", - сказал Гутерриш.

Генсек добавил, что те, кто хотел бы подорвать работу ООН, не могли бы придумать лучшего средства, чем "правила, которые мы сами создали". "Я иногда даже спрашиваю себя, был ли какой-то заговор, чтобы сделать наши правила именно такими, чтобы мы не были эффективными", - отметил Гутерриш.