Times: если иракские курды проголосуют за независимость, Ближний Восток охватит очередная волна насилия

Times в своей редакционной статье пишет, что меньше всего Ближнему Востоку сейчас нужно еще одно несостоявшееся государство, передает Би-би-си.

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Если на следующей неделе курды севера Ирака проголосуют на референдуме за независимость, то в регионе возникнут две подобных страны: разваливающийся режим в Багдаде и осажденное протогосударство курдов. Регион охватит очередная волна насилия, а не свобода, утверждает Times. При этом ни Сирия, ни Турция, ни Ирак и ни Иран не готовы признать независимость курдов.

Вооруженные формирования курдов хорошо себя показали в борьбе с террористической организацией "Исламское государство". Курды защищали местных езидов от джихадистов. В начале этого года, во многом благодаря их усилиям, был освобожден Мосул. Курды оказались хорошими союзниками в этой войне.

Если курдский регион на севере Ирака объявит свою независимость в преддверии всеобщих выборов в стране, намеченных на 2018 год, то это лишь ускорит процесс раскола страны на курдское, суннитское и шиитское образования. Кровопролитное противостояние в Ираке будет продолжаться. Это пойдет на руку лишь ИГ, считает Times.

Как сообщал УНИАН, в августе МИД Украины открыл почетное консульство в иракском Курдистане.