МИД Украины открыл почетное консульство в иракском Курдистане

Министерство иностранных дел Украины открыло почетное консульство в иракском Курдистане. Об этом сообщил министр, глава департамента иностранных дел регионального правительства Курдистана Фалах Мустафа в Twitter.

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"Я тепло приветствую открытие почетных консульств МИД Украины и МИД Шри-Ланки в Эрбиле, с нетерпением жду дальнейшего укрепления наших отношений", - заявил он.

Как известно, курды на севере Ирака имеют широкую автономию. Город Эрбиль является столицей регионального образования.

Курдские военизированные формирования "Пешмерга" внесли значительный вклад в борьбу против террористической организации "Исламское государство", захватившей часть территорий в Ираке и Сирии.