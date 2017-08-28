МИД Украины открыл почетное консульство в иракском Курдистане
Украина и Шри-Ланка открыли почетные консульства в широкой автономии курдов в Ираке.
Министерство иностранных дел Украины открыло почетное консульство в иракском Курдистане. Об этом сообщил министр, глава департамента иностранных дел регионального правительства Курдистана Фалах Мустафа в Twitter.
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"Я тепло приветствую открытие почетных консульств МИД Украины и МИД Шри-Ланки в Эрбиле, с нетерпением жду дальнейшего укрепления наших отношений", - заявил он.
Как известно, курды на севере Ирака имеют широкую автономию. Город Эрбиль является столицей регионального образования.
Курдские военизированные формирования "Пешмерга" внесли значительный вклад в борьбу против террористической организации "Исламское государство", захватившей часть территорий в Ираке и Сирии.