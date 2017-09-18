Путин прибыл на военные учения "Запад-2017"

Президент России Владимир Путин прибыл в Ленинградскую область на учения "Запад-2017". На полигоне "Лужский" он проинспектирует действия военных РФ и Беларуси, передает РИА Новости.

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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что Путин как главнокомандующий РФ всегда посещает крупные учения, и в данном случае его поездка на учения "Запад-2017" не связана с опасениями, которые выразили западные страны в связи с их проведением.

Как сообщал УНИАН, совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября. Первый этап учений закончился 16 сентября. 17 сентября начался второй этап - активная фаза.

Учения проходят на полигонах Беларуси и России. Накануне в Минск прибыли наблюдатели за учениями от Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Украины, Швеции, Эстонии - по два представителя от каждого приглашенного государства.