"Никто больше не будет носить то, что вздумается": Эрдоган определил одежду для обвиняемых в попытке путча

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определил, какую одежду в ходе судебных заседаний должны носить обвиняемые по делу о попытке путча в стране 15 июля 2016 года. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Эрдогана, в суде обвиняемые будут носить два вида коричневой одежды. Комбинезоны — для обвиняемых в заговоре, а куртки со штанами — для обвиняемых в терроризме.

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"Никто больше не будет носить в суде то, что ему вздумается", — сказал турецкий президент.

Как отмечается, Эрдоган предложил определить, какую одежду могут носить обвиняемые в ходе мероприятий, посвященных годовщине попытки переворота. За несколько дней до этого один из обвиняемых присутствовал на заседании суда в футболке с надписью "Герой".

В середине июля Эрдоган открыл памятник жертвам попытки переворота в Турции.

Как сообщалось ранее, в Турции в июне 2017 года суд приговорил 23 военных к пожизненному заключению за участие в попытке военного переворота в июле 2016 года.

Суд приговорил 18 человек к пожизненному заключению. Среди осужденных - бывший командир президентского полка Мухсин Кутси Бариш.