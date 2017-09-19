В Женеве канализация засорилась купюрами по 500 евро

Туалеты трех женевских ресторанов и финансовой компании UBS засорились после того, как кто-то бросил в них десятки банкнот по €500. Прокуратура Швейцарии ведет расследование этого инцидента, сообщает ВВС.

Событие произошло несколько месяцев назад, но известно о нем стало только сейчас.

После жалоб посетителей из канализации финансового холдинга и расположенных неподалеку ресторанов достали в общей сложности несколько десятков тысяч евро. Купюры выглядели настоящими, но были порезаны.

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Прокуратура решила начать расследование инцидента, так как не исключается отмывание средств.

Компаниям пришлось потратить тысячи франков на ремонт сантехники и очистку труб.

Как сообщал УНИАН, в Лондоне воры вынесли из магазина украшения на $2,3 миллиона через дыру в стене.