"Не дал расслабиться": голливудская звезда "под градусом" облила пивом назойливого фаната

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс облила фаната пивом после того, как он не понял, что она не хочет фотографироваться с ним. Об этом пишет Contact Music.

Так, знаменитость вспомнила инцидент, который произошел с ней в одном из баров Будапешта в начале этого года.

Как рассказала Дженнифер, после съемок они с другом решили расслабиться в одном из пабов. Там звезду узнал фанат, который настойчиво стал просить Лоуренс с ним сфотографироваться, пишет Contact Music.

"Я была пьяная, а этот парень попросил меня о селфи я такая: "Нет, спасибо". Но он настаивал: "пожалуйста, моя девушка никогда мне не поверит, что я встретил вас", - вспомнила артистка.

Друг Джен не растерялся и ответил, что если девушка не поверит парню, то "она не та, кто ему нужен".

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Обиженный фанат начал ругаться на Лоуренс и ее друга, тогда смелая Дженнифер не долго думая облила наглеца пивом.

"Меня что-то торкнуло, наверное из-за алкоголя, и я ему: "Ты что-то сказал, ты это мне?". И я схватила свое пиво и начала поливать им его", - призналась актриса.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Лоуренс "отшила" российских журналистов.