"Не дал расслабиться": голливудская звезда "под градусом" облила пивом назойливого фаната
Как рассказала Дженнифер, после съемок они с другом решили расслабиться в одном из пабов. Там звезду узнал фанат, который настойчиво стал просить сделать селфи.
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс облила фаната пивом после того, как он не понял, что она не хочет фотографироваться с ним. Об этом пишет Contact Music.
Так, знаменитость вспомнила инцидент, который произошел с ней в одном из баров Будапешта в начале этого года.
Как рассказала Дженнифер, после съемок они с другом решили расслабиться в одном из пабов. Там звезду узнал фанат, который настойчиво стал просить Лоуренс с ним сфотографироваться, пишет Contact Music.
"Я была пьяная, а этот парень попросил меня о селфи я такая: "Нет, спасибо". Но он настаивал: "пожалуйста, моя девушка никогда мне не поверит, что я встретил вас", - вспомнила артистка.
Друг Джен не растерялся и ответил, что если девушка не поверит парню, то "она не та, кто ему нужен".
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Обиженный фанат начал ругаться на Лоуренс и ее друга, тогда смелая Дженнифер не долго думая облила наглеца пивом.
"Меня что-то торкнуло, наверное из-за алкоголя, и я ему: "Ты что-то сказал, ты это мне?". И я схватила свое пиво и начала поливать им его", - призналась актриса.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Лоуренс "отшила" российских журналистов.