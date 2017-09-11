Звезда Голливуда отказалась общаться с работниками росСМИ из-за "политических соображений"
Согласно источнику, прибывших на мероприятие журналистов оповестили, что актриса не хочет беседовать с представителями российских СМИ. Их тут же попросили покинуть здание.
Американская актриса Дженнифер Лоуренс, звезда серии картин "Голодные игры" на пресс-конференции фильма "Мама!" в Лондоне отказалась общаться с российскими журналистами.
Позже стало известно, что причиной столь принципиальной позиции актрисы являются "политические соображения". Об этом пишет АфишаDaily.
Читайте такжеВоюющий за Украину российский актер Пашинин "воскрес" после истерики росСМИ: приказа умирать не было (аудио)
Согласно источнику, прибывших на мероприятие журналистов оповестили, что актриса не хочет беседовать с представителями российских СМИ. Их тут же попросили покинуть здание.
Отмечается, что о позиции Лоуренс к росСМИ было известно и ранее, однако представители студии Paramount Pictures обещали повлиять на ее решение.
В свою очередь, журналисты попытались выяснить, с чем связан столь категоричный отказ. В пресс-службе киностудии им намекнули, что всему виной "политические соображения".
В России такого рода протест знаменитости вызвал волну негодования. Шеф-редактор портала "КиноПоиск" Татьяна Шорохова уверена, что у актрисы сложилось неверное мнение о россиянах.
"Очень хочется сделать из этого серьезный кейс. То есть девушка считает, мы тут все за Путина строем ходим?" - возмутилась она.