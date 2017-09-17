В сети появилось видео запуска очередной ракеты КНДР
02:33, 17 сентября 2017Мир
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Речь идет о ракете средней дальности северокорейского производства Hwasong-12.
Запуск ракеты Hwasong-12 / REUTERS
В сети появилось видео последнего запуска КНДР баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала возле острова Хоккайдо. Видео опубликовано в YouTube.
В описании к видео сказано, что речь идет о ракете средней дальности северокорейского производства Hwasong-12.
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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 15 сентября, Северная Корея запустила ракету. В этот раз это была баллистическая ракета средней дальности. Она преодолела 3700 км и поднялась на высоту около 770 км. Ракета пролетела над территорией Японии упала в воды Тихого океана в 2 тыс. км. от острова Хоккайдо.
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